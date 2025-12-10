Суд отказал блогеру Владу А4 в защите прав на его изображение

Режевской городской суд отказал блогеру Владу Бумаге, известному как Влад А4, в защите прав на его изображение. Основанием для подачи иска стали футболки с графическим дизайном «А4». Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в пресс-службе инстанции.

Представитель блогера подал иск против местного предпринимателя, который продавал такой товар. Команда Бумаги посчитала, что эти футболки являются контрафактом. Однако инстанция отказала в иске, отметив, что дизайн спорных вещей не похож на те изображения, на которые ссылалась защита.

— Поскольку исковые требования не были обоснованы, суд отказал во взыскании компенсации и возмещении судебных расходов, — передает Telegram-канал пресс-службы судов Свердловской области.

Недавно актер Сергей Безруков обратился в Хамовнический районный суд Москвы в связи с продажей карнавальных масок с его лицом на маркетплейсах Ozon и Wildberries.