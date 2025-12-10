«Каждый раз удивляюсь»: Бузова о своем отношении к Галустяну

Телеведущая и певица Ольга Бузова выразила восхищение своим коллегой Михаилом Галустяном, с которым они вместе вели уже третий сезон шоу «Сокровища императора», передает «Звездач».

Напомним, что недавно завершились съемки этого проекта. Бузова призналась в том, что является «фанаткой этого шоу». Но больше всего, как отметила она, ей нравится Галустян в роли ведущего. Также Бузова тепло отозвалась о себе, назвав себя «невероятной, с искрометным чувством юмора».

«И вот мы встречаем наших зрителей, наших звезд в шикарных нарядах, в шикарных локациях. Я до сих пор каждый раз удивляюсь», — сообщила Бузова, отметив, что с нетерпением ждет новые выпуски и до сих пор в предвкушении.

Ранее певица обратилась ко всем уставшим россиянам. Как сообщило издание «КП», во время общения с журналистами на концерте «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ» она призвала не стесняться жаловаться. Телеведущая заявила, что тем, кому тяжело, не стоит переживать — «тяжело всем». При этом Бузова уверена, что если «немножко пожаловаться», то становится легче.