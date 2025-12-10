Актриса Михалкова была замечена с новым кавалером: зовут Иннокентий

Популярную актрису и кинопродюсера Юлию Михалкову все чаще стали встречать в центре Москвы с элегантным кавалером, как его стали называть поклонники звезды в интернете. Артистка в обнимку со спутником ожидала свой заказ в кофейне, они также неспешно прогуливались по вечерам по улицам. «МК» выяснил, что же за кавалер появился у экс-участницы «Уральских пельменей».

© Московский Комсомолец

Как выяснилось, спутником, который умилил фанатов звезды, оказался.. пёс породы мальтипу по кличке Кеша или, как уважительно представляет его Юлия, Иннокентий.

«С Кешей у нас любовь уже пару лет. Он «сыночек» моей близкой подруги. Она в силу своей работы очень часто уезжает в командировки, и тогда Кеша переезжает жить ко мне, чему я всегда очень радуюсь. Можно сказать, что его воспитанием мы занимаемся практически поровну. Вы знаете, самое удивительное, что наши с подругой графики всегда совпадают так, что когда она в отъезде, я в Москве и наоборот.

И наш Кешенька всегда с кем-то из нас. Вот сейчас подружка улетела почти на месяц, а у меня как раз вся работа в городе. И мы с ним прекрасно проводим время. Он очень воспитанный и умный. Настоящий джентльмен и прекрасный компаньон. А какой он красавчик... Всегда вызывает восторг у окружающих. Все обращают сначала внимание на него, а только потом уже узнают меня (смеется)», – рассказала Юлия Михалкова.

Напомним , что сама актриса пока официально не замужем, дети только в планах.