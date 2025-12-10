Стало известно, где и как иноагенты пытаются заработать перед Новым годом

Многие артисты, покинувшие Россию, планируют выступить в разных странах в преддверии Нового года. Telegram-канал «Абзац» узнал подробности.

У музыканта и комика Семена Слепакова* (внесен в список иностранных агентов Минюстом России) 28 декабря запланирован концерт в Тель-Авиве. Все билеты распроданы. Их цена начинается от 6,5 тысячи рублей.

Певец Андрей Макаревич* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) даст концерт там же 30 декабря, при этом программа будет джазовой. Стоимость билетов — 8 тысяч рублей и выше.

Группа «Би-2» (ее музыкант Егор Бортник* признан Минюстом РФ иностранным агентом) планирует встречу 31 декабря в казино Майами, а 4 января – еще один концерт. Билеты стартуют от 7,7 до 77,2 тысячи рублей.

Александр Гудков и Наталья Еприкян выступят с театральным представлением в Израиле 4, 5 и 6 января. На данный момент продана половина билетов, стоимость которых начинается от 4,4 тысячи рублей.

*Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.