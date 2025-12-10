Стало известно, кто вслед за Клавой Кокой планирует покинуть Black Star

Рэпер Natan (Алишер Мирзохонов) допустил, что может покинуть лейбл Black Star. Как сообщает News.ru, об этом он сказал, комментируя уход с лейбла певицы Клавы Коки.

На открытии ресторана From артист отметил, что его контракт с Black Star заканчивается ровно через два года.

«Я думаю, это будут мои последние два года, и на этом я тоже уйду в свободное плавание», — заявил рэпер.

Natan уверен, что и Клава Кока, и лейбл получили от сотрудничества все, что хотели. Он считает, что с дальнейшей карьерой у певицы все будет хорошо, поскольку она — трудоголик.

Напомним, что Клава Кока завершила 10-летнее сотрудничество с Black Star. Генеральный директор компании Павел Курьянов заявлял, что за эти годы артистка превратилась из неуверенной начинающей исполнительницы в успешную и самостоятельную звезду.