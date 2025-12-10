«Весь дом переворачивается»: Джанабаева рассказала о характере сына от Меладзе

Певица Альбина Джанабаева рассказала, что вместе с мужем Валерием Меладзе уже более 15 лет счастлива в браке и воспитывает троих детей. Джанабаева призналась, что совмещать материнство, работу и творчество непросто, учитывая энергичность младшего сына.

Старший сын Константин родился в 2004 году и сейчас учится в Лондоне, младшему сыну Луке десять лет, а дочке Агате — четыре. Она отметила, что самый неугомонный из детей — Лука, периодически учителя жалуются на его поведение в школе.

— В нем сидит то самое шило, которое никуда не денешь. Лука не дает нам ни минуты покоя. Он музыкант до мозга костей, человек с невероятной внутренней организацией. Он успокаивается, только когда играет на гитаре, готовится к выступлению на сцене или репетирует на уроке. Но стоит ему выпустить инструмент из рук, весь дом переворачивается: крики, шум, суматоха, — рассказала артистка в своих социальных сетях.

В то же время Агата, по словам мамы, растет умной и смышленой, легко усваивает новое и умеет находить подход к окружающим. Джанабаева подчеркнула, что дочь умеет смягчать острые ситуации. Например, когда Лука старается привлечь внимание, Агата спокойно реагирует и поддерживает его, что, по мнению матери, является проявлением ее хитрости и силы характера.

Ранее стало известно, что Меладзе в перерывах между зарубежными гастролями тайно живет в своем трехэтажном элитном коттедже в закрытом ЖК «Миллениум-парк» в Подмосковье. При этом дом оформлен на его супругу Альбину Джанабаеву. В России у артиста также есть квартира в Строгине, в которой живет его 92-летняя мать.