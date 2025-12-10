Раскрыта странная деталь в выступлении Долиной на ТВ

Профессиональный профайлер Илья Анищенко провел детальный разбор громкого интервью Ларисы Долиной. Как сообщает «Царьград», в своем анализе он обратил внимание на странные жесты знаменитости.

В первом интервью после скандала Долина заявила о намерении вернуть 112 млн рублей покупательнице недвижимости Полине Лурье. Кроме того, она признала себя жертвой аферистов и принесла извинения перед общественностью.

Профайлер детально изучил запись эфира. В поведении и речи артистки он нашел странные детали. В частности, Анищенко не поверил в то, что Долина словно не могла прокомментировать ситуацию раньше. Решение о выходе в эфир могли принимать «на самом высоком уровне» — из-за масштаба скандала.

«Появилось определение "схема Долиной". И началась прямо жесткая такая информационно-психологическая атака. Где стали уже обвинять нашу судебную систему, то есть попирать основные принципы государства, — это справедливость суда. И в данном случае Долина стала, так сказать, "нулевым пациентом"», — заявил эксперт.

Говоря о возврате денег, Анищенко обратил внимание на сильные сомнения Долиной и ее понимание, что средства необходимо вернуть. При этом отдаст ли она их в действительности — «большой вопрос».

«Она поняла, что сейчас ей это все будет очень тяжело. И здесь сильная неуверенность в том, что это получится сделать. Потому что реально у нее сейчас таких денег нет», — считает эксперт.

По мнению Анищенко, публичное обещание Долиной призвано «успокоить общественность», но он сомневается в искренности ее слов о самостоятельном принятии решения. Однако общее состояние певицы крайне тяжелое — он сравнил поведение Долиной с поведением артистки Аллы Пугачевой во время скандального интервью.

«Пугачева свалила из страны, потеряла Родину, а Долина, вообще-то, деньги потеряла, 112 миллионов, еще и на всю страну ее заклеймили вот этим эффектом, "эффектом Долиной"», — сказал эксперт.

Специалист также заметил, что когда Долина говорила фразу «я приняла единственное решение», то не использовала слово «верное». По мнению профайлера, это говорит о повышенной когнитивной нагрузке. Кроме того, мимика артистки противоречит этим словам — он указал на отдергивание головы влево, а затем вправо.

«То есть это может быть, вот, двоякое трактование. Первое — то, что это не она приняла решение. Либо она не уверена в том, что она сможет эти деньги отдать», — заключил Анищенко, отметив, что в обещании нет «уверенности самой артистки».

Адвокат пострадавшей покупательницы Лурье Светлана Свириденко отмечала, что за полтора года разбирательств Долина ни разу не принесла извинений. По словам юриста, она стала публично комментировать ситуацию лишь после того, как она получила общественный резонанс.

На концертах артистки теперь можно услышать неодобрительные возгласы из зала, а некоторые запланированные выступления отменяются. Как отмечает телеканал, скандал стал серьезным испытанием для Долиной и, скорее всего, она не сможет восстановить репутацию лишь одним эфиром.