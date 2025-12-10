Сергей Соседов закричал, узнав, сколько теперь берет Кадышева за новогоднее выступление

ТВ Центриещё 2

Надежда Кадышева сейчас на пике популярности. Уже второй год артистка собирает аншлаги и выступает на стадионах. Правда, сама Надежда Никитична поет все реже, поклонники артистки жалуются, что Григорий забрал себе почти все композиции.

Соседов закричал, узнав, сколько берет Кадышева за новогоднее выступление
© РИА Новости

Промоутеры уверены, что внезапная популярность Кадышевой может так же быстро уйти, как и пришла. Видимо, Надежда Никитична это и сама понимает, а потому старается заработать побольше денег в семейный бюджет. Артистка второй раз за декабрь подняла ценник на новогоднее выступление. Еще в первых числах месяца "Золотое кольцо" можно было пригласить на корпоратив за 30 миллионов рублей, а уже сейчас придется выложить почти в два раза больше.

Кадышева возглавила рейтинг российских знаменитостей по стоимости новогоднего выступления. Гонорар певицы дошел до 50 миллионов рублей.

При этом за 27 миллионов можно пригласить на корпоратив Сергея Шнурова с группой "Ленинград", а за 25 миллионов Филиппа Киркорова или Ирину Аллегрову. Всего за 15 миллионов рублей гостей в Новый год готовы развлекать Сергей Лазарев, Леонид Агутин и Полина Гагарина, сообщает НТВ.

Сергей Соседов, увидев такие расценки, закричал от возмущения.

"Гонорар артистов в 50 млн рублей — это очень завышенный гонорар. И я, честно говоря, не знаю, кто вообще имеет право получать такие деньги за свои концерты", — заявил музыкальный критик.

Надежда Кадышева теряет заказы на новогодние корпоративы: в чём дело

Отметим, что молодые исполнители решили последовать примеру опытных коллег и тоже повысили цены. Например, Ваня Дмитриенко теперь берет за корпоратив 7 миллионов рублей.