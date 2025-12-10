67-летний народный артист России Сергей Гармаш продолжает творческую деятельность. Издание News.ru узнало, как живет актер.

Сергей Гармаш появился на свет 1 сентября 1958 года в городе Херсон. После окончания Днепропетровского театрального училища он продолжил обучение в Школе-студии МХАТ. В период с 1984 по 2020 годы он служил в театре «Современник». В 2020 году он покинул театр из-за «ужасающей ситуации», возникшей там. Также он выразил критику в адрес проекта «Диалоги Современника. Война и мир», указав на провокационные заявления о событиях Великой Отечественной войны.

Гармаш начал свою карьеру в кино в 1984 году и с тех пор принял участие более чем в 300 проектах, среди которых такие известные фильмы, как «Отряд», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Дом» и «12». Он женат на актрисе Инне Тимофеевой, с которой они познакомились во время учебы в Школе-студии МХАТ. В их семье двое детей: дочь Дарья, родившаяся в 1988 году, и сын Иван, появившийся на свет в 2006 году.

После начала специальной военной операции актер поддержал действия России. Он организовал театральные представления в ДНР, ЛНР и присоединенных регионах.

31 декабря выйдет второй фильм «Чебурашка», где Гармаш исполнил роль Гены. Третья часть картины уже готова.