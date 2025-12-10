Звезда КВН раскрыла проблему со здоровьем

Актриса и звезда КВН Ольга Картункова ранее сообщила, что похудела на 61 кг. Свою борьбу с лишними килограммами артистка еще не закончила. По словам Кортунковой, она продолжает следить за весом, вести правильный образ жизни и правильно питаться.

Недавно Ольга призналась, что ее вынудило заняться своим весом. Артистка получила травму. Если бы не лишний вес, дело могло обойтись ушибом, однако из-за веса травма оказалась серьезнее.

Сейчас Ольга продолжает носить протез.

«У меня висячая стопа… Нога отекает. Ой, отёков сколько было, мама дорогая!» — рассказала артистка в шоу «Вопрос ребром».

Напомним, ранее Кортункова приняла участие в программе «Худеем вместе» и поспорила с ребятами из команды, что за два месяца избавится от 35 килограмм. Тогда ей не удалось осуществить задуманное.