Звезда КВН раскрыла проблему со здоровьем

У меня висячая нога: Ольга Кортунова рассказала о последствиях травмы ноги
Актриса и звезда КВН Ольга Картункова ранее сообщила, что похудела на 61 кг. Свою борьбу с лишними килограммами артистка еще не закончила. По словам Кортунковой, она продолжает следить за весом, вести правильный образ жизни и правильно питаться.
Недавно Ольга призналась, что ее вынудило заняться своим весом. Артистка получила травму. Если бы не лишний вес, дело могло обойтись ушибом, однако из-за веса травма оказалась серьезнее.
Сейчас Ольга продолжает носить протез.
«У меня висячая стопа… Нога отекает. Ой, отёков сколько было, мама дорогая!» — рассказала артистка в шоу «Вопрос ребром».
Напомним, ранее Кортункова приняла участие в программе «Худеем вместе» и поспорила с ребятами из команды, что за два месяца избавится от 35 килограмм. Тогда ей не удалось осуществить задуманное.