Стало известно о многолетней неуплате Долиной налогов за «тайный дворец»

Певица Лариса Долина на протяжении 12 лет не уплачивала налоги за свой «тайный дворец» в Подмосковье. Об этом сообщает Shot.

Так, бюджет недополучил порядка 1 млн рублей налогов с роскошной недвижимости артистки, отмечает Telegram-канал.

Уточняется, что в 2003 году Долина приобрела участок в закрытом поселке Славино. Сначала она возвела трехэтажный дом площадью 360 квадратных метров, которым активно делилась в социальных сетях и не скрывала свою загородную резиденцию от общественности. Однако на этом ее активность не закончилась.

Вскоре Долина начала расширять свою усадьбу. На соседнем участке началось строительство уже четырехэтажного коттеджа площадью 660 квадратных метров. О существовании этого объекта журналистам и налоговой службе ничего не было известно. Строительные работы завершились в 2011 году, но оформление права собственности на новое жилье певица отложила. В течение всего этого времени она не платила налог на дом.

Особняк был поставлен на кадастровый учет только в августе 2024 года. Долина решила узаконить дом только после того, как ее обманули мошенники, которые прислали ей фотографию «Человека-паука». Вероятно, она боялась потерять еще и дворец, пишет канал.