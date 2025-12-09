Дочь Пугачевой и Галкина* опубликовала фото из Москвы

12-летняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан иноагентом в России) Лиза опубликовала фото из Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на соцсети Лизы.

Отмечается, что Лиза Галкина показала кадры из предновогодней Москвы. На них можно увидеть украшения и наряженные елки.

«Самый насыщенный маршрут по московским новогодним локациям», — подписала она фотографии.

Публикация вызвала интерес со стороны поклонников Пугачевой и Галкина* — из поста можно сделать вывод, что Лиза могла тайно прилететь в Россию. Родители девочки эту информацию никак не прокомментировали.

Источник отмечает, что официально дети Пугачевой и Галкина* не возвращались в Россию с момента эмиграции родителей осенью 2022 года. Сейчас семья проживает на Кипре.

