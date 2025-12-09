Шаляпин призвал друзей Долиной купить ей квартиру

Певец Прохор Шаляпин обратился к друзьям Ларисы Долиной. Об этом сообщает News.ru.

Во время открытия ресторана From Шаляпин призвал друзей Долиной купить ей новую квартиру. Он добавил, что в ситуации с певицей важнее всего соблюдать закон.

«Хочу призвать всех друзей Ларисы Александровны — высокопоставленных, очень много у нее влиятельных наверху друзей. Я это знаю. Чтобы скинулись и помогли ей купить квартиру», — заявил он.

Помимо этого Шаляпин также заявил, что никогда не любил Долину, но всегда относится к ней с уважением. Он призвал общественность «не добивать» и «не доводить до ручки» певицу.

Коллеги отреагировали на скандал с Долиной

Скандал вокруг Долиной начался после того, как певица продала свою московскую квартиру, но позже заявила, что действовала под влиянием мошенников. Из-за этого суд признал сделку недействительной, но не обязал Долину вернуть деньги обратно покупательнице Полине Лурье. Это вызвало широкий общественный резонанс, а сама Долина стала объектом критики в соцсетях.

Ранее Долина заявила, что вернет деньги Лурье.