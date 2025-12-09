Молодая жена Цекало разделась на камеру и вызвала оторопь

Дарина Эрвин продолжает шокировать народ своей худобой. На этот раз жена Александра Цекало продемонстрировала торчащие ребра.

Эрвин стала стремительно худеть пару лет назад. Раньше художница могла похвастаться пышными формами, но в какой-то момент она стала экспериментировать со своим телом и в итоге превратилась в обтянутый кожей скелет, по крайней мере, так утверждают переживающие за здоровье Дарины поклонники. Поговариваю, что девушка увлеклась популярными среди знаменитостей уколами для похудения, но подтверждения этой информации нет.

«От любви до ненависти»: Лолита рассказала об отношениях с Александром Цекало

Каждый раз, когда Эрвин публикует новое фото, народ в комментариях принимается обсуждать нездоровый вид художницы. Так вышло и со свежим снимком жены Цекало. Дарина выставила в личном микроблоге очередную серию кадров. Фотограф запечатлел девушку на диване. Одета она при этом была лишь в прозрачные колготки. Обнаженную грудь Дарина прикрыла рукой.

© соцсети

"Грудь уменьшилась втрое"; "Оторопь какая, одни кости торчат"; "Раньше смотреть было – одно удовольствие, но теперь все иначе"; "Дарина, хватит, давай уже начинай кушать!" — пишут поклонники Эрвин.

Напомним, что в начале года ходили слухи о разводе Цекало и Эрвин. Но продюсер официально опроверг информацию о проблемах в браке.