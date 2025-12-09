Российская журналистка назвала Якубовича «серьезным напряженным дедом»

Российская журналистка Алена Жигалова, известная как ведущая YouTube-шоу «Алена, Блин», раскрыла впечатления от интервью с ведущим программы «Поле чудес» на Первом канале Леонидом Якубовичем. В беседе для YouTube-канала «Света вокруг света» она призналась, что телезвезда не оправдал ее ожиданий, и назвала его серьезным и напряженным.

По словам Жигаловой, она считала Якубовича веселым и ожидала, что тот будет много шутить на интервью.

«Оказался вообще просто такой серьезный, напряженный — дед, хотела сказать — дядя, который все мои вопросы воспринимал буквально (...) Я от него была в шоке», — вспомнила журналистка.

Она заявила, что неожиданная серьезность Якубовича неприятно удивила ее.

Из-за поведения телеведущего Жигалова задалась вопросом о том, как ведущий попал в «Поле чудес». Она пошутила, что Якубовичу следовало бы работать в программах «Совершенно секретно» или «Суд идет».

Ранее Жигалова рассказала, что едва не ушла из профессии из-за задания редакции. По ее словам, в одном из изданий ей поручили работать в морге.