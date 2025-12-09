Пресняков дал совет страдающим от похмелья

Певец и композитор Владимир Пресняков поделился лайфхаком, как избежать похмелья. Об этом он рассказал корреспонденту Пятого канала на новогоднем концерте в Государственном Кремлевском дворце.

По словам артиста, для этого необходимо выпивать алкоголь в небольшом количестве и в компании близких людей.

«Не пить много, но пить от души. А если от души — это не так много. Главное, чтобы это было с весельем, с адекватом, с хорошим настроением и с близкими. Когда вы с близкими, ничего не случится», — заявил Пресняков.

Также певец пошутил, что в его возрасте уже нет никакого похмелья, ведь состояние на следующий день просто ужасное.

«Поэтому мы выпиваем очень утонченно, со вкусом», — признался артист.

