Чумаков о выборе подарка для Ковальчук: «Большой стресс»

Певец Алексей Чумаков в интервью «Пятому каналу» заявил, что ему тяжело выбирать подарки для жены, артистки Юлии Ковальчук.

Алексей Чумаков рассказал, что его супруга не озвучивает свои желания и любит сюрпризы, поэтому он переживает во время выбора подарка.

«Для меня это всегда большой стресс. Я не знаю, что подарить жене», — признался певец.

Артист также сообщил, что на недавний день рождения Юлии Ковальчук вручил ей серьги марки, которая ей давно нравилась, и подобрал их в комплект к кольцу из той же коллекции.

На днях Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков посетили съемки шоу Comedy Club. Певица выбрала для программы черный полупрозрачный топ с декольте, жакет с пайетками на лацканах, легинсы и туфли на каблуках. Артистка добавила к образу серьги, цепочку с кулоном и сумку. Поп-исполнительнице уложили волосы в локоны и сделали макияж с темными тенями и розовым блеском для губ. Чумаков вышел в свет в черной рубашке, футболке, брюках, ботинках и очках.

Чумаков и Ковальчук поженились в 2013 году в Испании. На тот момент они уже несколько лет находились в отношениях. В 2017 году у них родилась первая дочь Амелия, а в 2023-м вторая — Алисия.