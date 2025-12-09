История с продажей квартиры Ларисы Долиной вызвала бурную общественную дискуссию. Свое мнение высказали и коллеги певицы — звезды как поддержали артистку, так и раскритиковали. «Рамблер» собрал высказывания известных лиц.

В числе поддержавших народную артистку оказались певец Владимир Пресняков и певица, участница шоу «Маска» Наталья Подольская.

«Вы хоть осознаёте, насколько вокруг всё-таки много порядочных, светлых людей? Зачем, скажите, так ожесточённо набрасываться на Ларису?», — задал риторический вопрос Пресняков.

Исполнитель заметил, что все колкости, издевки возвращаются бумерангом к хейтерам. Он уточнил, что «Вселенная работает по своим законам».

Подольская, в свою очередь, призвала россиян проявить хотя бы минимальную человечность. Она добавила, что не следует топтать людей, которые и так оказались в беде.

Телеведущая Яна Чурикова призвала общественность проявить благоразумие.

«Я бы на месте всех участников этой истории сейчас просто сделала паузу. И нашим зрителям я советую то же самое. Ситуация уже перешла в правовое поле, и каждое необдуманное высказывание может повлиять на итог дела. Давайте дадим юристам и суду спокойно выполнить свою работу. Отойдём в сторону и посмотрим, как всё будет развиваться», — призвала телеведущая.

Певица Слава (Анастасия Сланевская) заявила, что на фоне истории с Долиной столкнулась с недоверием при продаже квартиры. Артистка пожаловалась, что ей приходится проходить дополнительные проверки, потому что покупатели опасаются мошенничества.

По ее словам, ситуация создала негативный образ «артиста-продавца», что несправедливо по отношению к добросовестным звездам. Певица акцентировала внимание на личном ущербе, который принесла ей эта история.

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина согласилась с мнением Славы о том, что Долина усложнила жизнь своим звездным коллегам. Певица назвала данную ситуацию «вопиющей».

Шоумен Филипп Киркоров открыто выразил солидарность с Ларисой Долиной. Он подчеркнул, что верит в её стойкость и способность выдержать даже такой серьёзный удар судьбы.

«Я абсолютно уверен, что Лариса Александровна справится с этим испытанием. Я сам неоднократно оказывался в схожих ситуациях. И каждый раз поднимался из пепла, словно феникс, и шёл дальше, становясь только сильнее», — отметил артист.

Певица Зара назвала происходящее вокруг Долиной одной из главных информационных тем года. По ее мнению, в современном медийном пространстве любой публичный человек может оказаться под ударом буквально из-за одного неверного ракурса или неправильно понятых слов.

«Сегодня достаточно одного неудачного видео или заголовка — и даже уважаемого человека могут попытаться стереть, отменить. Поэтому давайте помнить о милосердии. Публичность делает людей уязвимыми», — пояснила исполнительница.

Актер Станислав Садальский поддержал Долину, назвав ее жертвой мошенников. Он отметил, что по приговору суда квартира была возвращена на законных основаниях, а значит, претензии к артистке беспочвенны. По словам артиста, эта ситуация — результат системной ошибки, а не чьей-то злой воли.

Народный артист РФ Юрий Антонов предложил ввести денежные штрафы для людей, которые безнаказанно распространяют хейт и ложь в адрес публичных персон.

«Оскорбить человека - самое лёгкое. Но никакой ответственности за это нет. Нужно наказывать рублём — от десяти до пятисот тысяч [рублей], в зависимости от тяжести. Это эффективнее, чем тюрьма», — подчеркнул мэтр.

Телеведущая Ксения Бородина выступила против травли, подчеркнув, что онлайн-агрессия редко помогает разобраться в сути дела.

По ее мнению, массовое давление на артистку превратилось в «охоту на ведьм», а судебные вопросы должны решаться в инстанциях, а не в соцсетях. Бородина призвала аудиторию не торопиться с обвинениями и дождаться юридической ясности.

Актер и режиссер Никита Джигурда обрушился с критикой как на Долину, так и на Садальского, поддержавшего певицу. Он заметил, что артистке следовало добровольно вернуть покупательнице средства или отдать квартиру.

По мнению Джигурды, поведение Ларисы Александровны ставит ее в невыгодное положение. Он предупредил, что история войдет в народную память как пример несправедливости.

Высказался против Долиной и стилист певицы Ольги Бузовой Никита Карстен. Он обвинил певицу в одностороннем нарушении соглашения о съемке, в рамках которой ему запретили использовать полученные фотографии звезды.

По словам Карстена, он предоставил певице брендовую одежду и также планировал получить контент для продвижения. Однако команда Долиной не подпускала никого к ней, разрешая лишь передавать вещи. Ситуация, по мнению стилиста, демонстрирует «суть самого человека».

Долина прокомментировала скандал с квартирой

Певица Вика Цыганова назвала критику Долиной на фоне скандала «расплатой» за годы высокомерия.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко пояснила, что народ возмущен не личностью Долиной, а решением суда, которое считает несправедливым.