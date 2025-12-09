Телеведущий Малахов впервые представил 8-летнего сына публике

Известный телеведущий, шоумен Андрей Малахов впервые представил широкой публике своего 8-летнего сына Александра, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, телеведущий ранее практически ничего не рассказывал о сыне от Натальи Шкулевой.

По словам Малахова, отпрыску не требуется внимание посторонних людей. Ведь и без того «ему непросто живется».

«Мне кажется, что это будет только разрушать его внутреннее восприятие мира и самооценку. Ему и так непросто, когда мы где-то и люди подбегают с просьбами сфотографироваться», — объяснял свою позицию шоумен.

Мальчик родился в 2017 году, но публика даже не знала, как выглядит ребенок, заметили журналисты. Вместе с тем, на днях Малаховы всей семьей посетили каток на Красной площади.

На кадре, сделанном репортерами, Саша предстал в компании своего дедушки, бизнесмена Виктора Шкулева.

Мальчик был одет в стильную белую куртку с принтом и чёрную шапку, его лицо выражало интерес к чему-то, что осталось за кадром.

Поклонники в комментариях к публикации отметили выраженное сходство Саши с матерью, Натальей Шкулевой.