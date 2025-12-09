Единственной дочери певицы Любови Успенской Татьяне Плаксиной в конце декабря исполнится 36 лет, но она все еще не замужем. Девушка никак не найдет достойного мужчину. При этом требования к избраннику у Татьяны самые обычные.

Так, в свежем интервью Плаксина призналась, что даже не знакомится с парнями, которые зарабатывают меньше миллиона рублей в месяц. Наследница королевы шансона знает себе цену и не собирается терпеть рядом с собой "нищеброда". Таня отметила, что ее избранник должен будет как минимум трижды в год оплачивать отдых за границей и дарить ей ювелирные украшения от элитного итальянского бренда Bulgari.

Помимо этого, потенциальному зятю Любови Успенской придется совершать настоящие мужские поступки.

"Мужик должен быть мужиком до конца", — заявила Плаксина, в ответ на вопрос, кто именно должен проявить инициативу, если придет время для похода в загс.

Также избранник Татьяны должен быть заботливым и добрым, дочь Успенской отметила, что категорически против насилия в семье. Девушка видела, как скандалили ее родители, Александр Плаксин даже поднимал руку на жену. Татьяна уверяет, что ни в коем случае не потерпит подобное по отношению к себе.

Дочь Успенской пожелала каждому хотя бы раз в жизни сойти с ума

Напомним, летом Плаксина пережила расставание с бизнесменом Никитой Плотниковым. Парня сразу забраковала Любовь Залмановна. Исполнительница хита "Кабриолет" заявила, что предприниматель "не тянет" ее дочь. Мол, Татьяна превосходит его во всем – от положения в обществе до интеллектуальных способностей.