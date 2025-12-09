Семенович вышла на сцену в красном кокошнике и с косой

Анне Семенович, как и любой артистке, приходится идти на жертвы во имя красоты. Сегодня экс-«блестящая» «утянулась» ради эффектного выхода на сцену. 45-летняя артистка опубликовала видео, на котором она изнывала от дискомфорта из-за корсетного платья.

© WomanHit

«Так я не смогу!» — восклицала звезда.

Однако она не стала жаловаться, а с юмором настроила себя на выступление, хоть ей и пришлось туго — во всех смыслах. На опубликованном многострадальном видео на Анне было длинное черно‑красное платье с рукавами‑колоколами и глубоким декольте, поверх которого стянут плотный корсет с декоративными цепями. Наряд подчеркнул талию и пышный бюст певицы. На сцене образ стал чуть более театральным — к нему добавился огромный алый кокошник. Волосы певицы собрали в длинную косу, которая придала стилю дополнительный славянский вайб. Макияж подчеркнул скулы Анны, а насыщенная красная помада и выразительные стрелки сделали образ еще более сочным и ярким.

© соцсети

Поклонники были очарованы эффектным нарядом Семенович.