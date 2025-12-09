Директор российской эстрадной певицы Ирины Аллегровой Владимир Квятковский опроверг информацию о том, что за новогоднее выступление артистка запрашивает 25 миллионов рублей. По словам представителя певицы, она уже много лет не дает частные концерты и отказывается от работы в новогодние праздники.

— Вообще я комментарии не даю. Но у нас нет никаких корпоративов, она не работает уже много лет. Конечно (информация не соответствует действительности — прим. «ВМ»). Как СВО началась, так никаких корпоративов нет. И в Новый год она не работала никогда в жизни, — подчеркнул Квятковский в беседе с Газетой.Ru.

25 ноября стало известно, что Ирина Аллегрова продлила срок действия исключительного права на одноименный товарный знак на территории России на десять лет — теперь он действует до 2 марта 2036 года. Знак зарегистрирован в нескольких классах международной классификации, в том числе в производстве аудиовизуальных произведений, развлекательных радиопередач, художественного дизайна и продюсировании музыкантов.

19 ноября СМИ сообщили, что самой дорогой российской певицей стала Надежда Кадышева — ее 40-минутное выступление теперь стоит 25 миллионов рублей. По данным журналистов, концертный график Кадышевой забит до января, а ценники на корпоративы с участием исполнительницы продолжают расти.