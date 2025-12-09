Татьяна Буланова поступила в минский вуз

Певица Татьяна Буланова рассказала, что поступила в Институт современных знаний в Минске. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

© Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Буланова будет учиться по индивидуальному направлению. Она будет изучать психологию, историю искусств и живописи.

«Мне правда это очень нравится, я даже сижу в интернете и много читаю всяких статей. Я буду приезжать периодически в Минск, встречаться с учителями. Только получила студенческий билет, на первый курс меня зачислили», — поделилась артистка.

18 ноября актер Артур Базинян обвинил директора Булановой в насилии по отношению к ее завирусившимся танцорам. Он утверждает, что муж и жена Алена и Максим Алалыкины решили уйти из команды певицы после того, как между ними и новым директором артистки Сергеем якобы произошел серьезный конфликт, в ходе которого директор применил физическую силу по отношению к Алене.

При этом Базинян заявлял, что Алалыкина сохранила хорошие отношения с певицей после ухода из команды. Сам директор утверждает, что конфликта между ним и танцорами не было.