Shaman рассказал о планах попробовать себя в новой профессии

Певец Shaman (Ярослав Дронов) допустил, что может сняться в кино. Об этом певец рассказал «Пятому каналу».

Дронов отметил, что имеет небольшой опыт съемок. Он принял участие в съемках телевизионного проекта для федерального канала, исполнив эпизодическую роль.

«Актер - это сложнейшая профессия, которой нужно учиться, гореть», - заявил Дронов.

Певец добавил, что не строит планов, касающихся кинокарьеры. По его словам, он не стремится к роли любой ценой.

«Как Бог даст», - заключил Дронов.

Ранее участники ежегодного опроса ВЦИОМ в третий раз подряд назвали Shaman’a лучшим эстрадным исполнителем. За него отдали голоса 28 процентов респондентов.