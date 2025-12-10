Пугачеву снова пытаются лишить звания народной артистки

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что повторно обратился в суд с требованием лишить Аллу Пугачёву звания народной артистки СССР. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru.

© Lenta.ru

Бородин настаивает, что после резонансного интервью певицы должны были возбудить уголовное дело, утверждая, что в её высказываниях содержится «ряд нарушений» уголовного законодательства. Он заявляет, что Пугачёва якобы получает деньги за публичные заявления и «наносит вред» российскому обществу.

В числе претензий Бородин упомянул и давние обвинения в «продвижении лиц нетрадиционной ориентации» на отечественной эстраде. Особое раздражение у критиков вызвали слова певицы о Джохаре Дудаеве, которого она назвала «порядочным человеком».

К ветеранам, требующим разбирательства, присоединился Александр Трещев. Он считает, что Пугачёва в интервью журналистке Катерине Гордеевой опорочила президента, армию и силовые структуры, а также оскорбила народ, дав положительную оценку лидеру чеченских сепаратистов. По словам Трещёва, он уже неоднократно пытался добиться рассмотрения иска.

Судебная перспектива этих требований остается неопределённой, однако давление на артистку со стороны отдельных общественных структур и активистов продолжает усиливаться.