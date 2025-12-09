Светлана Степанковская рассказала о коллегах и непринятии себя

Актриса Светлана Степанковская за свою карьеру успела сыграть множество ярких ролей, а также прославиться как исполнительница. В интервью Starhit она рассказала о своем отношении к «уколам похудения» и отношении к коллегам.

Степанковская выступала в «Мобильных блондинках» с 2011 года до роспуска группы — фактически, коллектив перестал вести деятельность в 2014 году. Сейчас артистка продолжает общение с коллегами по «Блондинкам». Например, недавно она ездила с Олесей Кожиной-Бословяк на отдых в Катар.

«Мы ездили в клинику на обследование, чтобы проверить состояние организма и посоветоваться по поводу инъекций для похудения. Я не против этих препаратов, но их нельзя покупать в Интернете и самостоятельно назначать себе дозы», — рассказала Степанковская.

Актриса уверена, что если человек хочет прибегнуть к подобным методам, то ему обязательно нужно знать состояние своего здоровья и проводить процедуры лишь под наблюдением эксперта.

«Вот и мы с Олесей получили удовольствие от нашего пребывания в Катаре, проконсультировались с врачами, прошли множество процедур и вернулись красивые, отдохнувшие и веселые», — заявила она.

В последние годы артистка активно снимается в кино — на ее счету уже более 50 работ. При этом сама Степанковская больше всего любит роли в короткометражке «Возвращение Зои» и сериале «Фарма». К обоим ролям она очень серьезно готовилась, поскольку ей приходилось играть совершенно непохожих на себя персонажей.

Сериал «Жизнь по вызову» для Степанковской стал экспериментом — она впервые показала себя в столь откровенных сценах. По мнению актрисы, не каждая может позволить себе сняться голой, но для многих потаенная мечта — «быть сексуальной и даже развратной».

«Я не исключение: мне хотелось попробовать, и я это реализовала. Я была обнажена перед камерой и зрителем, и, на мой взгляд, Сарик Андреасян снял все красиво и сочно. Когда смотрю эти кадры, получаю удовольствие от эстетики, потому что они действительно сделаны без вульгарности, даже несмотря на тематику проекта», — заявила Степанковская.

Она также рассказала, что хорошо общается с коллегой Павлом Прилучным, с которым снималась в «Жизни по вызову». По мнению артистки, он замечательный артист и талантливый партнер. Познакомились они еще на съемках сериала «Желтый глаз тигра», а позднее пересеклись во втором сезоне «13-я клиническая», где у Степанковской и Прилучного много совместных сцен.

Кроме того, Степанковская продолжает работать и с другой коллегой по «Жизни по вызову» — актрисой Лизой Моряк. Сейчас они снимаются во втором сезоне «Искусство соблазна».

«У нас с ней целая сцена, где мы будем расследовать, почему мой муж изменяет. Не буду спойлерить, но скажу, что второй сезон обещает быть доброжелательным, веселым и легким», — отметила артистка.

Говоря о теме личной жизни знаменитость отметила, что старается не афишировать подробности, но сейчас ее «сердце свободно». Степанковская вышла из серьезных отношений и пока не нашла человека, с которым бы хотела создать семью. Знаменитость считает, что уже готова к этому.