Киркоров заступился за Долину

Народный артист России Филипп Киркоров призвал не осуждать певицу Ларису Долину на фоне скандала с продажей ее квартиры. Слова исполнителя передает «Пятый канал».

По словам Киркорова, россияне любят втаптывать знаменитостей в грязь и получают удовольствие от этого процесса.

«Любимое наслаждение и забава в народе — топтать звезду», — считает он.

При этом певец отметил, что каждый человек может ошибиться. Он выразил уверенность в том, что Долина справится со сложившейся ситуацией, и пожелал ей «терпения, добра и счастья».

«Я был в таких ситуациях не раз. Но каждый раз я появлялся, как птица феникс, и шел дальше», — добавил Киркоров.

Долина продала квартиру в Москве Лурье за 112 миллионов рублей в 2024 году, поддавшись на уговоры мошенников. В суде певице удалось добиться аннулирования сделки и вернуть квартиру, при этом суд избавил ее от необходимости возвращать средства покупательнице. Известно, что Лурье обратилась в Верховный суд, чтобы попытаться вернуть жилье.

Ранее заслуженная артистка России Татьяна Буланова прокомментировала скандал с продажей квартиры Долиной. По ее словам, при отсутствии мошеннических действий со стороны покупательницы Полины Лурье квартира в Хамовниках должна была остаться в ее собственности.