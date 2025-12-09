Заслуженная артистка Украины, певица Светлана Лобода подняла цену на подмосковный дом, который не может продать с 2023 года, до 850 миллионов рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.

По информации канала, недвижимость находится в селе Николо-Урюпино. При этом оплата принимается только безналичным способом. В 2023 году артистка хотела за трехэтажный дом на 1,2 тысячи квадратных метров 650 миллионов рублей.

Участок включает гостевой дом, дом для персонала, строение для охраны, гараж на три машины, 12 гостевых парковочных мест, беседку с барбекю, а также сад с прудом. Внутри находятся четыре спальни, две столовые, гостиная с переходом в бассейн, джакузи, тренажерный зал и бар с бильярдным столом, передает Mash.

В ноябре Лобода пожаловалась на спад в карьере после отъезда из России в 2022 году. Певица отметила, что испытывает ощущение, будто падает с большой высоты вниз. На данный момент она проживает в Латвии. По словам артистки, новый дом ее пока устраивает.

В июле в правоохранительных органах сообщили, что у Лободы могут возникнуть проблемы при пересечении границы России. Там отметили, что существуют основания для отказа во въезде на территорию РФ.