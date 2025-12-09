Эксперт объяснил, почему квартира Долиной была оценена в 112 млн рублей

Скандальная история с продажей квартиры народной артистки Ларисы Долиной в центре Москвы завершилась судебным решением в её пользу, но оставила после себя немало вопросов. Одним из самых интригующих остаётся цена сделки: почему элитную недвижимость оценили именно в 112 млн рублей. На этот вопрос для aif.ru ответил эксперт по недвижимости Константин Муравьев.

© Московский Комсомолец

Основные составляющие цены, по словам эксперта, были вполне рыночными и справедливыми для объекта такого уровня. Муравьев подробно разобрал, из чего складывалась итоговая сумма.

«Из чего сложилась цена 112 млн рублей? Локация, качество постройки дома, состояние и внешний вид дома, внешний вид входной группы, лифтов, планировка. Из этого всего складывается цена на квартиру», — заявил эксперт.

Отдельно эксперт высказался о внутреннем убранстве квартиры, которое, судя по фотографиям, несло яркий отпечаток личности прежней владелицы. Муравьев предположил, что такой дизайн вряд ли устроил бы новых хозяев, так как в 99% новые владельцы все переделывают, что было до них в квартире.

По его мнению, сохранить интерьер могли бы лишь самые преданные поклонники творчества Долиной. Во всех остальных случаях масштабный ремонт был бы неизбежен.