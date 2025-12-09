Маш Милаш рассказала о сталкере: «По видео вычислил, где я живу»

Блогерша Маш Милаш (настоящее имя Мария Камова) сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что на протяжении года ее преследует сталкер.

Камова рассказала, что на днях во время завтрака в кафе к ней подошел мужчина. Незнакомец спросил, можно ли ему составить ей компанию. Несмотря на отказ, он все равно сел с ней рядом. Блогерша начала снимать сталкера на видео.

«В процессе съемки я понимаю, что лицо его я уже видела полгода назад. Он приезжал ко мне летом, ходил за мной, искал меня. Он вычислил, где я живу, по моим видео. Потом он набрался смелости, подошел и сказал: «Я хочу с тобой встречаться»», — отметила блогерша.

По словам Камовой, она четко объяснила мужчине, что не будет с ним встречаться. Однако незнакомец снова приехал из другого города, чтобы ее преследовать. Блогерша назвала ситуацию очень неприятной, ненормальной и страшной. Знаменитость подчеркнула, что не одна она стала жертвой сталкеров. Как отметила блогерша, ее поклонницы тоже рассказывают о многократных случаях преследования.