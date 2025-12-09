Собчак рассказала, как отпразднует Новый год

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала, что хотела бы провести Новый год на работе. Она опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ксения Собчак предложила подписчикам задать интересующие и х вопросы. Один из фанатов спросил, как журналистка будет встречать Новый год. По словам телеведущей, она надеется работать в праздничную ночь. В противном случае знаменитость отметит с семьей дома.

«Я надеюсь, что справляю Новый год на работе. Пока мы обсуждаем с заказчиком такой вариант, поэтому всех тайн не открою. Но если нет, то дома тогда, по-старинке с оливьешечкой», — сказала Собчак.

До этого продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с порталом «Страсти», что журналистка и телеведущая Ксения Собчак берет не меньше, чем 10 миллионов рублей за корпоратив в новогоднюю ночь.

Дворцов отметил профессиональность и востребованность Собчак. Он заявил, что телеведущую заказывают высокопоставленные чиновники и весьма обеспеченные люди.