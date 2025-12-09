Жизнь Билана: помощь Донбассу и слухи о скором отцовстве

Заслуженный артист России Дмитрий Билан отменил свое выступление на «Песне года». News.ru рассказал, что стало причиной отказа исполнителя, как складывается его карьера и личная жизнь.

Карьера

Дима Билан родился 24 декабря 1981 года в Усть-Джегуте в Карачаево-Черкесии. После окончания школы поступил в музыкальное училище имени Гнесиных, а позднее продолжил обучение в ГИТИСе, где поступил сразу на второй курс факультета актерского мастерства.

В 2000 году Билан начал сотрудничество с Юрием Айзеншписом: под руководством продюсера артист выпустил песни Я ночной хулиган», «На берегу неба», «Вода, песок» и другие. С 2005 году начал работать с продюсером Яной Рудковской.

В 2006 году певец впервые представил Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» — тогда Билану удалось занять второе место с песней Never Let You Go. Позднее, в 2008 году, снова поехал на «Евровидение», где победил с композицией Believe. За годы карьеры написал свыше 10 альбомов.

Личная жизнь

Билан предпочитает скрывать подробности своей личной жизни. Известно, что в начале 2000-х годов артист встречался с моделью Еленой Кулецкой, однако о других избранницах знаменитости информации нет.

В 2019 году певец рассказал, что у него должно было родиться двое детей от одной из возлюбленных, однако у девушки два раза случался выкидыш. В 2025 году также появились слухи о том, что Билан стал отцом, однако артист их опроверг.

«Когда в моей семье будет планироваться пополнение, я обязательно этим поделюсь, такое событие я точно не буду скрывать. Я ценю наше с вами взаимное уважение личного пространства друг друга», — заявил он.

Помощь Донбассу

Билан длительное время не афишировал свою помощь участникам СВО и жителям Донбасса. Впервые о своей благотворительной миссии он заявил после участия в «голой» вечернике в декабре 2023 года.

Позднее, в начале 2024 года, артист посетил ДНР с гуманитарной помощью, встретился с участниками спецоперации и мирными жителями. Также Билан побывал в травматологическом центре, где подарил детям подарки, а медперсоналу — планшеты.

Кроме того, артист посетил местный приют для животных, которому передал 3 млн рублей. Билан взял домой кота Шахтера, который продолжает жить у знаменитости.

Чем сейчас занимается Билан?

Билан продолжает творческую деятельность, гастролирует и выступает на фестивалях. Кроме того, иногда он снимается в кино: например, в декабре с ним выйдут картины «Невероятные приключения Шурика» и «Письмо Деду Морозу».

7 декабря артист должен был выступить на концерте «Песня года», но не смог прийти из-за бронхита. Кроме того, Билан не посетил церемонию вручения премии «Звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербурге.