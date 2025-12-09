История с продажей квартиры и последующим громким судом сделала Ларису Долину главной героиней светской и судебной хроники. Всё началось с того, что певица продала апартаменты Полине Лурье за 112 млн рублей, но эти средства в итоге оказались у мошенников. Затем Долина через суд вернула себе жильё, оставив покупательницу ни с чем.

Накал общественных эмоций стал особенно заметен во время выступления Долиной на престижном концерте «Песня года». После её недавнего интервью на Первом канале публика встретила артистку сдержанно, почти прохладно.

Ситуация вокруг Долиной вышла за рамки обычного светского скандала, привлекая внимание экспертов, изучающих информационное поле. Общественник и блогер Вадим Манукян в разговоре с «Абзацем» указал на риск использования подобных историй в дестабилизирующих целях.

«Важно разделять два фактора: есть абсолютно справедливое недовольство действиями других людей, а есть нюансы и детали. Когда что-то справедливое начинают подогревать из-за рубежа средствами иноагентов, это приобретает новый оттенок», — заявил Манукян.

По его словам, иноагенты нашли повод для того, чтобы попытаться расшатать что-нибудь в России. Однако, как отметил эксперт, это у них не получается.

Манукян призвал общественность к взвешенности, посоветовав сохранять холодную голову и воздержаться от категоричных оценок до окончательного решения суда.