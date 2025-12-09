Назван наименее востребованный артист на новогодних корпоративах

Самый невостребованный певец этой зимы — Тимур Родригез (настоящее имя — Тимур Керимов). Это связано с тем, что он установил завышенный гонорар в 3,5 млн рублей, сообщает Mash.

Отмечается, что у артиста нет ни одного корпоративного выступления на ближайший квартал. По данным Telegram-канала, даты Керимова пока свободны из-за высоких требований селебрити.

Минимальный гонорар шоумена составляет 3,5 млн рублей за 50 минут выступления (при безналичной оплате +13%). Бывшему комику нужны две гримерки, до 15 охранников, закрытый доступ для посторонних, отдельная зона для грима и кейтеринг, трехчасовая репетиция перед выступлением и парковка, пишет канал. Из напитков и еды: Moët & Chandon, фрукты и ягоды, козий или овечий сыр и вода Vittel или Evian.

Подчеркивается, что такие запросы заказчики считают завышенными и пока не планируют его приглашать. Из-за финансовых трудностей Тимур не может выплачивать алименты на двоих сыновей в размере 1,5 млн рублей и бывшей жене Анне Девочкиной — 500 тысяч рублей.

В октябре Родригез обратился в суд с просьбой уменьшить выплаты в четыре раза. Однако его экс-супруга не согласна на это. Она утверждает, что средства направляются на оплату секций и престижных образовательных учреждений, а также на накопления для получения детьми высшего образования. По ее словам, сумма в 500 тысяч рублей недостаточна для воспитания 16-летнего Мигеля и 13-летнего Даниэля.