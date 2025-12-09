Новая возлюбленная Тимура Родригеза снялась топлес

Новая возлюбленная российского певца и шоумена Тимура Родригеза актриса Екатерина Кабак снялась в откровенном виде в честь дня рождения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка отметила 35-летие и продемонстрировала кадр, на котором позировала топлес. При этом она надела прозрачные колготки и остроносые сапоги на высоком каблуке и держала во рту картонную свечу.

«Как там сейчас говорят? Я в своей прайм-эре [на пике возможностей]?» — указала в подписи автор поста.

В октябре сообщалось, что Тимур Родригез, который подал в суд на бывшую жену Анну Девочкину, чтобы снизить сумму выплачиваемых алиментов, мог пойти на такой шаг из-за подготовки к свадьбе с Екатериной Кабак.

В мае стало известно, что Родригез официально развелся с женой, пока она была за границей. Отмечалось, что это произошло через два года после того, как артист бросил супругу по телефону. На момент разрыва пара была в браке 16 лет, у Родригеза и Девочкиной есть двое сыновей.