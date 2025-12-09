Слова о Зеленском, бездетность и новые роли: где сейчас Светлана Ходченкова

Заслуженная артистка России Светлана Ходченкова продолжает активно заниматься творчеством. Издание News.ru узнало, в каких проектах она сейчас участвует и за что была внесена в базу данных «Миротворец».

Светлана Ходченкова — российская актриса, родившаяся 21 января 1983 года в Москве. Она окончила Театральный институт имени Щукина и с тех пор снялась более чем в 110 фильмах и сериалах. Среди ее известных работ — «Благословите женщину», «Любовь в большом городе» и «Одноклассницы».

Актриса была замужем за Владимиром Яглычем с 2005 по 2010 год. В 2011 году она встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным, но детей у нее нет.

В апреле 2019 года Ходченкова выразила поддержку Владимиру Зеленскому, отметив его харизму и чувство юмора. В июле 2019 года Светлана Ходченкова была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма и коммерческую деятельность на полуострове.

Актриса продолжает активно участвовать в кинопроектах и театральных постановках. Среди ее текущих работ — спектакль «Зал ожидания», а также проект «Яга на нашу голову».