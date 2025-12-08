Лолита призналась, для чего откладывает почти весь свой доход

Певица Лолита Милявская в эфире шоу «Ты не поверишь!» поделилась личной историей, объяснив, почему она продолжает активно трудиться и откладывает почти весь доход. В свои 62 года артистка заботится о будущем единственной дочери Евы, которой исполнилось 27 лет, и настроена обеспечить её на много лет вперёд.

© Super.ru

У девушки диагностирован синдром Аспергера — особенность развития, при которой сохраняется нормальный интеллект, но возникают сложности с социальным взаимодействием, общением и адаптацией к стрессовым ситуациям. Людям с таким диагнозом часто бывает трудно найти работу и наладить отношения с коллегами.

По этой причине Лолита осознает всю ответственность за будущее Евы. Хотя девушка недавно переехала из дома бабушки в собственную квартиру — важный шаг к самостоятельности — певица понимает, насколько хрупким остается её положение.

«Пусть это звучит некрасиво, но я не собес и не государство, которое не слишком обо мне заботится. Пенсия — 27 тысяч с московскими надбавками. После сорока я наконец поняла: всю жизнь на мне ребёнок. У неё синдром Аспергера, она никогда не будет работать. Моя задача — обеспечить её и тех, кто будет присматривать за ней после моего ухода», — откровенно призналась артистка.

Милявская подчеркнула, что её внушительные доходы — это не роскошь, а жизненная необходимость. Она заранее позаботилась о будущем дочери, приобретя и отремонтировав для неё квартиру в Лялином переулке.

Ранее Лолита эмоционально высказалась о преследовании семьи Влада Соколовского.