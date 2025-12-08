Продюсер Якобсон заявил, что 18-летняя дочь Борисовой изменила ему «по пьяни»

Продюсер Артур Якобсон заявил, что расстался с Полиной Аксеновой, 18-летней дочерью телеведущей Даны Борисовой, после того, как та изменила ему в состоянии опьянения.

© Вечерняя Москва

Он уточнил, что некто воспользовался моментом и переспал с девушкой.

— Полина совершила очень плохой поступок. Ее близкие (мама, бабушка) встали на мою сторону, поддержали меня. Моя девушка не будет пить! — передает слова Якобсона StarHit.

Борисова-старшая среди прочего заявила, что выступает против отношений дочери с продюсером. Звезда призналась, что считает этот роман попыткой дочки пропиариться.

Аксенова рассказала, что у нее возник новый конфликт с матерью, в результате чего они перестали общаться. По словам девушки, она пыталась помириться, но Борисова заявила, что не рассматривает этот вариант.

Телеведущая подарила своей дочери на 18-летие пластическую операцию. По словам журналистки, она была не против идеи скорректировать грудь, а вот удаление жировой ткани сперва не поддержала.

Позже Аксенова рассказала, что все еще приходит в себя после пластических процедур. По словам девушки, ей нужно было еще некоторое время для того, чтобы полностью восстановиться.