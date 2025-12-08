Наташа Королева рассказала, как проходит ремонт в загородном доме

Певица Наташа Королева в беседе с kp.ru призналась, что ее ремонт в загородном доме протекает медленно.

По словам Королевой, она не успеет сделать ремонт к Новому году.

«Все затягивается. Новоселья еще ждать и ждать», — отметила артистка.

В сентябре 2024-го Наташа Королева сообщила, что ее муж, танцор и художник Сергей Глушко, купил сыну Архипу и его жене Мелиссе Валынкиной квартиру. По словам певицы, недвижимость находится почти в центре Москвы. Жилье стало подарком на свадьбу молодоженам.

Архип Глушко женился на Мелиссе Валынкиной 21 августа 2024-го. Королева потратила на свадьбу сына 3 миллиона рублей.

Глушко-младший познакомился с девушкой в стриптиз-клубе, где она танцевала. По словам Королевой, сын в тот период «заливал тоску» по своей первой любви, но не смог пройти мимо беды девушки. У пары начались отношения с дружбы, которые потом переросли в роман. Сын артистов съехал от родителей и живет с Валынкиной в съемной однушке. Девушка больше не танцует в стриптиз-клубах, а работает визажистом, демонстрируя свои работы в соцсетях.