Shaman вышел в свет без обручального кольца

Певец Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) вышел в свет без обручального кольца. Об этом сообщает kp.ru.

Shaman выступил без кольца на XIII премии «Звезды Дорожного радио». Он спел композицию «Прямо по сердцу».

«При этом внимательные поклонницы заметили: только что женившийся артист был без обручального кольца. Может, спрятал под перчатки, а может – украшения ему просто мешают в работе. За кулисами тему обходили молчанием», — заявил корреспондент издания.

5 ноября Shaman и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поженились в загсе Донецка. Пара отказалась от традиционных свадебных нарядов: они обменялись клятвами и кольцами, одетые в зеленую, похожую на военную форму, а также черный низ и белую обувь.

В ноябре Дронов рассказал kp.ru, что, вероятнее всего, его свадебное торжество с Екатериной Мизулиной пройдет в кругу близких. На вопрос, будет ли пышная свадьба, артист ответил: «Поживем — увидим». Исполнитель уточнил, что пара не планирует никаких «шумных историй».

При этом свадебное путешествие, по его словам, уже фактически началось, поскольку на данный момент знаменитости активно гастролируют вместе по России.