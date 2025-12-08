Директор Долиной ответил на вопрос о ее миллионных гонорарах

Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что ее гонорары за корпоративы после скандала с ее квартирой не изменились. Об этом пишет NEWS.ru.

Сообщения СМИ, которые пишут, что звезда подняла или, наоборот, снизила цены на свои выступления, собеседник издания назвал неправдой.

Называть размеры гонорара певицы ее директор отказался, однако отметил, что у Долиной никогда не было заработков на частных вечеринках в 4,5-5 млн рублей.

По словам Пудовкина, именно эта цена фигурирует сейчас в прайс-листах концертных агентств, выступающих посредниками при организации корпоративов.

Ранее о скандале с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной высказалась заслуженная артистка России Татьяна Буланова. Певица отметила, что квартира в Хамовниках должна была остаться в собственности покупательницы Полины Лурье, поскольку с ее стороны мошеннические действия отсутствовали.