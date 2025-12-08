Отмену концерта комика Нурлана Сабурова связали с шутками про россиян

В Обнинске Калужской области внезапно отменили концерт популярного комика из Казахстана Нурлана Сабурова. Как сообщает Mash в Telegram, такое решение может быть связано с шутками юмориста о россиянах.

Мероприятие должно было состояться 8 декабря в Доме ученых, однако за день стало известно о его отмене. Официальной причиной стала необходимость срочно отремонтировать крышу на площадке.

Как считат Mash, в действительности концерт могли отменить из-за просьбы общественников.

«Предварительно, Сабурову припомнили его осенний концерт 2022 года в Алма-Ате — там он попытался поддеть россиян, которые переехали в Казахстан», — говорится в материале.

Также утверждается, что в ноябре концерты комика отменили в двух других городах — Нижневартовске и Екатеринбурге. Представитель юмориста сообщил, что зрителям вернут деньги за билеты.

В мае Сабурова задержали в аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства России. Юмориста оштрафовали на пять тысяч рублей. При этом сообщалось, что комик уже несколько лет пытается получить российское гражданство.