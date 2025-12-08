Певица Наталья Штурм раскритиковала в Telegram-канале премию «Песня года».

© Соцсети

Штурм уверена, что премия не может привлечь молодежь из-за отсутствия новых современных артистов. Она уверена, что главная целевая аудитория «Песни года» — пожилые люди.

«Песня года» безнадежно устарела. Кто ее смотрит, подскажите? Полупустой зал, случайный зритель и артисты без хитов. Вы можете назвать хоть одну новую популярную песню от участников этого песенного итога года?» — заявила исполнительница.

Штурм возмутилась тому, что на премию позвали Ларису Долину на фоне скандала.

«Когда вся страна зашлась в справедливой ненависти к этой «нечистоплотной на руку» персоне — упс, тут ее пафосно объявляют Лера с Сережей. Даже представляю, как они перед объявлением договаривались за кулисами: «Слушай, прикинь, че сейчас в зале начнется?» «А пофиг, наше дело — объявить», — отметила певица.

По мнению Штурм, только недруг мог выпустить Долину на сцену «Песни года» в разгар скандала с квартирой. Артистка считает, что таким образом организаторы мероприятия «отомстили» коллеге за что-то и отправили ее на «публичный позор».