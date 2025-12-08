Адвокат оценил претензию Долиной в иске к Лурье
Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев в разговоре с Рамблером прокомментировал данные, согласно которым певица Лариса Долина указала на неосмотрительность Полины Лурье при покупке ее квартиры.
Согласно информации ТАСС, в иске к Лурье артистка отметила, что она должна была проявить «разумную осмотрительность» при заключении сделки. Однако та «проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства», которые очевидно свидетельствовали «об искажении воли истца».
История с «разумной осмотрительностью» в иске Долиной — это, по сути, попытка показать, что покупатель не может полностью прятаться за формулу «я добросовестный, ничего не знал». Российская практика уже давно движется к тому, что добросовестность — это не просто отсутствие злого умысла, а активное поведение: проверил ли человек основания сделки, не закрывал ли глаза на очевидные красные флажки, не вступал ли в слишком «выгодную» сделку, которая сама по себе должна была насторожить. Претензия Долиной звучит именно в этой логике: Лурье, по мнению истца, была обязана увидеть, что ситуация ненормальная, условия сделки подозрительно выгодны, а мотив продавца — непрозрачный. Но суды сейчас все меньше принимают такие объяснения, особенно если речь о сделках с недвижимостью, где излишне низкая цена, семейные конфликты, отсутствие некоторых документов или ускоренный вывод имущества должны сами по себе включать «юридическую сирену».Алексей ГавришевАдвокат, управляющий партнер AVG Legal
Эксперт ответил на вопрос о том, насколько обоснован в иске Долиной был аргумент о непроявленной Лурье «разумной осмотрительности».
«Насколько этот аргумент обоснован? Зависит от того, что именно Долина сможет предъявить. Если цена была рыночной, документы чистые, а сделка прошла регистрирующие органы — говорить об отсутствии осмотрительности сложно. Но если были очевидные признаки проблем — торопливая продажа, цена ниже рынка, неполное участие собственников — тогда у иска появляется почва. Российские суды нередко признают сделки ничтожными именно потому, что покупатель «должен был понимать», что что-то не так», - заявил он.
Вместе с тем Гавришев рассказал, должны ли покупатели жилья в целом выявлять обстоятельства, искажающие волю другой стороны.
«Формально — нет, у нас нет обязанности проводить психологическую экспертизу продавца. Реально — да, суды все чаще ждут от покупателя минимальной юридической аккуратности: проверить правоустанавливающие документы, узнать историю объекта, убедиться в согласии всех собственников, сверить реестр обременений. Это уже не опция, а условие сохранения статуса добросовестного приобретателя», - сказал он.
Адвокат назвал «кейс Долиной» показателем тенденции.
«Суды постепенно поднимают планку осмотрительности, и покупатель недвижимости уже не может рассчитывать на «я ничего не знал». Особенно если на другой стороне известный человек, семейный спор или аномальные условия сделки — именно это будет разбирать суд», - заключил специалист.
Ранее сообщалось, что скандал с квартирой и хейт подорвали здоровье Ларисы Долиной.