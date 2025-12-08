Адвокат оценил претензию Долиной в иске к Лурье

Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев в разговоре с Рамблером прокомментировал данные, согласно которым певица Лариса Долина указала на неосмотрительность Полины Лурье при покупке ее квартиры.

Согласно информации ТАСС, в иске к Лурье артистка отметила, что она должна была проявить «разумную осмотрительность» при заключении сделки. Однако та «проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства», которые очевидно свидетельствовали «об искажении воли истца».

История с «разумной осмотрительностью» в иске Долиной — это, по сути, попытка показать, что покупатель не может полностью прятаться за формулу «я добросовестный, ничего не знал». Российская практика уже давно движется к тому, что добросовестность — это не просто отсутствие злого умысла, а активное поведение: проверил ли человек основания сделки, не закрывал ли глаза на очевидные красные флажки, не вступал ли в слишком «выгодную» сделку, которая сама по себе должна была насторожить. Претензия Долиной звучит именно в этой логике: Лурье, по мнению истца, была обязана увидеть, что ситуация ненормальная, условия сделки подозрительно выгодны, а мотив продавца — непрозрачный. Но суды сейчас все меньше принимают такие объяснения, особенно если речь о сделках с недвижимостью, где излишне низкая цена, семейные конфликты, отсутствие некоторых документов или ускоренный вывод имущества должны сами по себе включать «юридическую сирену». Алексей Гавришев Адвокат, управляющий партнер AVG Legal

Эксперт ответил на вопрос о том, насколько обоснован в иске Долиной был аргумент о непроявленной Лурье «разумной осмотрительности».

«Насколько этот аргумент обоснован? Зависит от того, что именно Долина сможет предъявить. Если цена была рыночной, документы чистые, а сделка прошла регистрирующие органы — говорить об отсутствии осмотрительности сложно. Но если были очевидные признаки проблем — торопливая продажа, цена ниже рынка, неполное участие собственников — тогда у иска появляется почва. Российские суды нередко признают сделки ничтожными именно потому, что покупатель «должен был понимать», что что-то не так», - заявил он.

Вместе с тем Гавришев рассказал, должны ли покупатели жилья в целом выявлять обстоятельства, искажающие волю другой стороны.

«Формально — нет, у нас нет обязанности проводить психологическую экспертизу продавца. Реально — да, суды все чаще ждут от покупателя минимальной юридической аккуратности: проверить правоустанавливающие документы, узнать историю объекта, убедиться в согласии всех собственников, сверить реестр обременений. Это уже не опция, а условие сохранения статуса добросовестного приобретателя», - сказал он.

Адвокат назвал «кейс Долиной» показателем тенденции.

«Суды постепенно поднимают планку осмотрительности, и покупатель недвижимости уже не может рассчитывать на «я ничего не знал». Особенно если на другой стороне известный человек, семейный спор или аномальные условия сделки — именно это будет разбирать суд», - заключил специалист.

Ранее сообщалось, что скандал с квартирой и хейт подорвали здоровье Ларисы Долиной.