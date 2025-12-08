Маленькой дочке Ольги Орловой потребовался врач

Около трех лет назад российская певица и телеведущая Ольга Орлова вновь познала радость материнства. Бывшая солистка женской поп-группы «Блестящие» родила дочь Анну от своего второго супруга, предпринимателя Валерия Маслова. Также у звезды есть совсем взрослый сын Артем. Первенец, родившийся 24 года назад, появился на свет во время ее отношений с бизнесменом Александром Кармановым. Брак пары распался еще в 2004 году.

© Соцсети

Несколько часов назад Ольга поделилась с подписчиками личного блога тревожной новостью о здоровье крошки Анны. По словам 48-летней певицы, малышка заболела, и ей потребовалась помощь врача. Артистка не стала вдаваться в подробности о причинах недомогания. Точный диагноз она тоже не назвала.

«Сегодня утро началось с доктора… Анютка заболела», — написала взволнованная Ольга Орлова.

Ранее WomanHit писал о том, что Ольга Орлова, кажется, всерьез задумалась о рождении третьего ребенка. Звезда посетила клинику, где рожала Анну, и прошла обследование. Результаты ее порадовали — она еще может стать мамой.