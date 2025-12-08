Отказ от театра, грандиозные планы и семья: жизнь Юрия Борисова

«Анора» показала посредственные результаты в России, но заграничные критики остались в восторге от картины — им понравилась игра скромного Юрия Борисова, который к тому моменту уже регулярно блистал в конкурсных фильмах. В день 33-летия актера Starhit рассказал, как складывалась его жизнь.

Отказ от театра

Юрий Борисов родился 8 декабря 1992 года в Реутове. В 90-е родители будущего артиста, медик и инженер, вынужденно переключились на торговлю. Сына они отдали в секцию бальных танцев, но в 10 лет он перешел в театральную студию, где разрешалось проявлять больше фантазии.

Сперва Борисов мечтал стать архитектором, журналистом или путешественником. В то же время мальчик рос на МУЗ-ТВ и СТС, из-за чего грезил «попасть в телевизор». Осуществить мечту вышло — уже после окончания Щепкинского училища.

В годы учебы артист перевоплощался в авантюриста Аметистова в постановке «Зойкина квартира» и инспектора в пьесе «Времена меняются?», сотрудничал с центром «На Страстном» и Малым театром. После получения диплома Борисов начал служить в «Сатириконе», но продержался там меньше года: актер отмечал, что любовь к театру в нем убили еще в студенчестве, поскольку педагоги насаждали воспитанникам русскую классическую школу.

«У меня были замечательные педагоги: Евгения Дмитриева, Римма Гавриловна Солнцева. Они научили меня разбирать материал, отталкиваться от текста, открывать его. Но "Щепка", к сожалению, пропахла старомодностью. Я не хочу этим оскорбить, но считаю, что должен выразить свое мнение, чтобы институт не загнивал и менялся», — говорил Борисов.

Намного комфортнее артист чувствовал себя на съемочной площадке. Парень начал играть в кино в 2010 году, появившись в картинах «Елена», «Искупление» и «Поединки». Благодаря съемкам у режиссера Андрея Звягинцева на Борисова обратили внимание — уже вскоре артист появился в картинах «У каждого своя война», «Мотыльки», «Выстрел».

Звезда фестивалей

С годами фильмография Борисова расширялась: «Выстрел», «Прощай, любимая!», «Невод», «Отчий берег». После драмы о шахтерской семье «Уголь» Юра сыграл второстепенного персонажа в сериале «Ольга». Его Лев настолько понравился зрительницам, что они буквально атаковали звезду в соцсетях.

Чем более востребованным становился актер, тем сильнее его тянуло к авторскому кино. Несколько лет назад Борисов признавался, что зарабатывает за съемочный день около 150 тысяч рублей, однако если фильм стоящий, то он готов пожертвовать долей гонорара.

В результате актер засветился в «Хрустале» Дарьи Жук, который показали на фестивалях в Карловых Варах и Лондоне. Позднее он появился в «Быке» — картина завоевала приз за лучшую операторскую работу на «Кинотавре». Однако это было лишь начало звездного пути: настоящий фурор произвела драма «Капитан Волконогов бежал», завоевавшая главный приз на Международном кинофестивале в Филадельфии. Особую роль в карьере артиста сыграло роуд-муви «Купе номер шесть» — после него режиссер Шон Бейкер позвонил Юре и пригласил его в ленту «Анора».

«Шон спросил, хочу ли я у него сняться, я тогда его не знал и сказал, что мне надо посмотреть его фильмы и подумать. Посмотрел, увидел в них душу и согласился», — делился актер.

Именно Борисов убедил Бейкера дать главную роль в картине своему другу Марку Эйдельштейну. Когда «Анора» получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, то западная пресса бросилась осыпать комплиментами как «русского Тимоти Шаламе», так и самого Борисова и артистку Майки Мэдисон. И хоть «Оскар» Юрию не достался, он все равно вошел в историю как первый россиянин, номинированный на эту премию и «Золотой глобус».

Отметим, что артист не боялся зазвездиться, ведь по-прежнему старался хорошо делать свою работу и внимательно относиться к выбору проектов. Так, Юра взялся за роль Константина Левина в фильме «Анна К», сыграл в «Кончится лето», перевоплотился в Александра Пушкина в драме «Пророк» и Михаила Прохорова в «Хрониках русской революции».

Личная жизнь

Еще в 16 лет Борисов влюбился в 18-летнюю Анну Шевчук. В тот момент разница в возрасте казалась колоссальной, а Анна не принимала специфичных ухаживаний — то юноша подсовывал под дверь записки, то карабкался по стене здания, чтобы постучать в окно комнаты блондинки.

«Стучал, а она смотрела на меня, как на придурка, и не открывала. Но потом постепенно мы росли, все потихоньку менялось. И к концу четвертого курса мы начали встречаться», — признавался артист.

Поженились Юрий и Анна в 2014 году. При этом о тайной росписи не сообщали даже родителям. В ЗАГС Борисов опоздал, но прихватил с собой взятый в театре меч — считал, что это сделает бракосочетание по-настоящему рыцарским.

Сперва артисты жили в коммуналке — там родилась их дочь Марфа. Уже в 2017 году, в собственной квартире, у знаменитостей родилась дочь Акулина. Юрий признавался, что отцовство сделало его серьезнее и еще сильнее влюбило в жену.