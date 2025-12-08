Народная артистка России Надежда Бабкина считает творчество ансамбля «Русская песня» воплощением русской музыки. В интервью Life.ru она отметила, что коллектив в этом году празднует 50-летие своей профессиональной деятельности.

Весь репертуар состоит исключительно из русских песен, собранных во время многочисленных фольклорных экспедиций, отметила Бабкина. И «он огромный», добавила она.

Бабкина отметила, что народные песни обладают целебными свойствами как для тех, кто их слушает, так и для тех, кто исполняет.

Она утверждает, что русская музыка помогает справляться с депрессией, которая является причиной многих заболеваний. Артистка заявила, что это утверждение основано на ее личном опыте, а не на мистических представлениях.

«Русская песня» является российским музыкальным коллективом, работающим в жанре народной песни. Он был создан в 1975 году в стенах института имени Гнесиных выпускницей института Надеждой Бабкиной.