Никас Сафронов намерен поддерживать индийских художников

Народный художник РФ, академик Российской академии художеств Никас Сафронов считает индийское искусство очень перспективным и намерен поддерживать художников из Индии. Об этом он заявил на пресс-конференции, состоявшейся в посольстве России в Нью-Дели по случаю открытия в столице республики новой мультимедийной выставки Сафронова.

"Если каждый художник Индии обратится к истокам, а истоки индийской культуры древнее, чем все культуры планеты, мир будет покорен. Я уверен, что будущее за индийской культурой и искусством", - сказал он, подчеркнув, что главный залог успеха заключается в том, чтобы не поддаваться современным тенденциям, а именно - заниматься своим наследием.

"Мы будем поддерживать, помогать, делать совместные проекты. Я буду изучать местных художников и готов прислушиваться к советам", - отметил Сафронов, указав, что накануне в Русском доме он провел мастер-класс, в котором принимали участие индийские художники. "Начало положено. Мы продолжим работать вместе. В Москве наши двери открыты. Будем рады принять индийских художников и быть им полезными", - добавил он.

По мнению Сафронова, строить такие мосты дружбы в сфере искусства крайне важно, так как это способствует сближению народов.

Интерактивная экспозиция Dream Vision, открывшаяся в Нью-Дели, подготовлена с использованием современных мультимедийных решений, которые дополняют более 100 картин Сафронова. Он использовал мультимедийные проекции, LED- и волюметрические экраны, нейрозеркала, "ожившие картины", точечную подсветку. Центральную часть композиции художник создал специально для Индии, вдохновляясь ее эпосом, историей, культурой, живописью.

Выставка Сафронова организована при поддержке компании "Роснефть". В Нью-Дели она будет представлена до 21 декабря на площадках Национальной академии искусств Лалит Кала (Lalit Kala Akademi), а с 25 декабря по 15 января ее можно будет увидеть в Мумбаи в Национальной галерее современного искусства (National Gallery of Modern Art).