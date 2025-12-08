Директор Ларисы Долиной рассказал о проклятиях в адрес певицы

Представитель Ларисы Долиной рассказал об угрозах и проклятиях в адрес певицы. Концертный директор артистки Сергей Пудовкин сообщил в разговоре с «АиФ», что издевательства начались из-за скандала с недвижимостью звезды.

«Были проклятия, где-то угрозы, где-то издевательства. Когда над женщиной издеваются, просто над женщиной, это уже такое себе», — заявил он.

Пудовкин считает, что аудитории стоило бы выказывать недовольство в корректной форме, а не устраивать травлю.

С ним согласна Ксения Бородина. Звезда «Дома-2» призвала хейтеров певицы взглянуть на ситуацию под новым углом и не перегибать палку.