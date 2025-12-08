Раскрыт заработок Преснякова с большого концерта в Москве

Певец Владимир Пресняков может заработать более 22 миллионов на своем ближайшем концерте. Об этом сообщает «Звездач».

Telegram-канал напоминает о том, что в марте артист представит свое сольное выступление. Стоимость билетов начинается от 2 тысяч рублей, а самые дорогие могут достигать 30 тысяч. По оценкам редакции канала, при полном зале организаторы могут получить более 22 миллионов рублей. Уточняется, что билетов пока еще много в продаже.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что российский певец и композитор Владимир Пресняков решил увеличить свой гонорар на 4,5 миллиона рублей после возвращения сына Никиты в страну.

Таким образом, цена корпоратива с участием Преснякова выросла на 300 процентов. Год назад частное выступление артиста стоило 1,5 миллиона рублей, а сейчас он запрашивает 6 миллионов рублей с учетом налогов, уточнил источник.

В 2022 году Никита Пресняков решил переехать в США с матерью Кристиной Орбакайте, покинул проект Multiverse и бизнес в России. В Америке его альтернативный рок не имел успеха, поэтому он начал исполнять кавер-версии русских песен в клубах, что вызвало проблемы с авторскими правами, но было урегулировано. Параллельно он занялся продюсированием и съемками клипов для местных артистов. Недавно Владимир Пресняков недавно заявил, что его сын Никита вернется в Москву в ближайшее время.